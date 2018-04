Congo : reprise des discussions avec le FMI

Brazzaville entame en ce début de mois d’avril une autre phase de ses négociations avec le FMI.

La délégation du fonds monétaire international doit reprendre à partir de ce mardi avec les autorités, les échanges sur les conditions du déblocage d’un programme de relance économique.

Et à voir de très près le Congo semble jouer le tout pour le tout afin de se montrer convaincant aux yeux du FMI. Mais l’instance veut avant tout voir ses recommandations issues des discussions de décembre 2017 être appliquées à la lettre. Et parmi celles-ci figurent, les réformes fortes et immédiates. Les autorités congolaises ont annoncé la privatisation de certaines structures publiques notamment dans le secteur de l’eau et de l‘électricité et le changement de l’organigramme de la société nationale des pétroles. Gestionnaire de la principale ressource du pays .

Reste à savoir si , ses premiers pas arriverons à convaincre le FMI qui se veut intransigeant notamment dans la lutte contre la corruption et le poids de la dette. La dette publique congolaise avoisine les 110% de son produit intérieur brut.