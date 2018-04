La mode africaine made in Congo [This is Culture TMC]

La mode africaine. Fabriquée en Afrique par des Africains. Un groupe de jeunes créateurs s’est associé pour promouvoir la mode made in Congo. J’ai pu les rencontrer dans l’un de leurs ateliers où elles ont pu exposer et vendre leurs créations.

Qu’est-ce qui vous a inspiré pour créer ce groupe ?

Nous nous sommes inspirées par le fait que les ouest-africains travaillent ensemble (ce qui manque ici au Congo). Du coup nous nous sommes regroupées en 4 marques et avons choisi de travailler ensemble pour représenter la mode congolaise et la faire avancer.

Les Africains ont compris qu'il fallait consommer africain

Et quel accueil a recu votre plateforme depuis que vous l’avez lancée ?

Ca a été une très belle expérience parce que de pouvoir accomplir quelque chose qui est parti d’une idée, et de pouvoir la réaliser. On a rencontré pas mal de challenges pour organiser ces événements par rapport aux partenaires etc, donc on apprend sur nous déjà, à savoir gérer, organiser et surtout rebondir. Donc on a été un peu les reines du plan B depuis qu’on a commencé donc on essaie toujours de trouver des solutions. C’est challengeant mais en mêm temps c’est très très enrichissant, parce qu’on apprend à travailler à plusieurs avec des points de vue différents, des personnalités différentes ce n’est pas toujours évident à gérer mais on arrive toujours à sortir ce qu’on avait prévu donc pour nous c’est très positif et très formateur.

Les africains ont compris qu’il fallait consommer africain, consommer le tissu africain du coup on laisse de côté les tissus européens etc. Et c’est positif pour le stylistes parce que ça nous pousse à plus produire, ça nous pousse à mettre en avant notre savoir-faire, à l’exporter, à essayer de vendre nos produits aussi à l’extérieur.

C’est une très bonne initiative parce que ça permet aussi à d’autres jeunes créateurs comme nous de gagner en visibilité. Parce qu’il y en a beaucoup et ils avaient du mal, la difficulté c‘était d‘être visibles justement et de pouvoir se réunir. Donc vraiment on applaudit cette initiative qui est très bonne. @BahatiLinnete