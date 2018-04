Koulibaly meilleur défenseur central d'Europe, Salah égale Drogba

La succession de la Zambie est lancée en Coupe d’Afrique des Nations U-20. Les préliminaires qualificatifs pour Niger 2019 ont démarré ce week-end un peu partout sur le continent.

À la une de Football Planet également, un Africain maître des défenses européennes. Selon une étude, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly est le Meilleur défenseur central des cinq grands championnats d’Europe. Preuve de l’immense talent du jour de Naples en Italie. Les détails de l‘étude sont à retrouver dans cette émission.

Et puis, en Ligue des Champions et en Coupe de la CAF, débuts des quarts de finale et des barrages des deux compétitions en fin de semaine. En attraction, le choc entre les deux derniers vainqueurs de Champions League, les Mamelodi Sundows et le Wydad Casablanca qui s’affrontent à Pretoria, en Afrique du Sud. Retrouvez toutes les affiches dans Football Planet.