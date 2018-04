Second tour en Sierra Leone : début du dépouillement

Le dépouillement des votes est en cours dans différents bureaux de vote à travers la Sierra Leone dans le cadre du second tour de la présidentielle.

Le scrutin de ce samedi s’est déroulé sans incident majeur, mais le taux de participation dans ce pays ouest-africain était plus bas que lors du premier tour le 7 mars dernier. La sécurité était au rendez-vous et de nombreuses rues étaient plutôt calmes pour un week-end pascal.

Amos Sawyer, observateur pour le compte de la CEDEAO : “ce que nous avons observé jusqu’ici, c’est un comptage très professionnel, un vote très professionnel, très efficace, une très bonne communication avec les agents des différents partis. Le comptage était ouvert et transparent et nous sommes impressionnés par ce que nous avons vu à ce niveau. Et nous espérons que ce sera un modèle à travers le pays.”

Le gagnant du second tour sera chargé d’aider la Sierra Leone à continuer à se reconstruire après une terrible guerre civile, suivie de l‘épidémie dévastatrice d’Ebola qui a prévalu du 2014 à 2016 ainsi qu’un glissement de terrain meurtrier en août qui a fait près de 1000 morts dans la capitale, Freetown.

Le vote du second tour était initialement prévu pour le 27 mars, mais a dû être reporté après qu’un membre du parti au pouvoir a déposé une contestation judiciaire alléguant des irrégularités au premier tour et une injonction temporaire a été émise, retardant les préparatifs.

La Haute Cour a levé l’injonction au début de la semaine, ouvrant la voie à la Commission électorale pour organiser le scrutin. Le dépouillement des votes est en cours dans différents bureaux de vote à travers la Sierra Leone dans le cadre du second tour de la présidentielle. L‘élection est la quatrième depuis la fin de la guerre civile sierra-leonaise de 2002.