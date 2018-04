[Photos] Sierra Leone : réunion des observateurs internationaux après le second tour de la présidentielle

Toute mission mérite d‘être évaluée. C’est sans doute dans ce dessein que les organismes internationaux en charge d’observation des élections se sont réunies ce dimanche matin à Freetown au lendemain du deuxième tour de la présidentielle qui a opposé le candidat du parti d’opposition Parti populaire du peuple sierra-léonais (SLPP) Julius Maada Bio à Samura Kamara, candidat du parti au Parti de tout le peuple (APC, parti au pouvoir).

Il s’agit des institutions comme la Mission des observateurs de l’Union européenne, du groupe d’observateurs de l’Union africaine et des délégués de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Rien pour l’instant n’a filtré de ces retrouvailles. D’autant plus que le dépouillement des bulletins est en cours à la Commission électorale (NEC). Et que des témoins indiquent que ce second tour se serait déroulé dans un climat apaisé et dans la transparence. Mais, Julius Maada Bio s’est plaint des problèmes de sécurité en raison de la forte présence policière dans les centres et bureaux de vote destinée à dissuader les électeurs. Ce qui pourrait expliquer en partie selon lui, le fort taux d’abstention.

C’est la quatrième élection présidentielle depuis la fin de la guerre civile qui a fait plus de 120 000 morts de 1991 à 2002.