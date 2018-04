Cameroun-crise anglophone : ce que ferait Samuel Eto'o s'il est élu président de la République

En annonçant sa candidature à la présidentielle d’octobre prochain, Samuel Eto’o dit avoir une méthode aussi bien spécifique qu’efficace pour juguler la crise dite anglophone.

Ce pourrait être son premier but politique. Samuel Eto’o rêve désormais de la magistrature suprême. L’ancienne star camerounaise a fait cette annonce dans une interview accordée récemment à Jeune Afrique (JA).

Mais, difficile de confirmer ou d’infirmer la nouvelle en ce premier avril où les poissons d’avril peuvent émerger de toutes les rivières médiatiques. Toutefois, poisson d’avril ou pas, l’annonce de cette candidature s’est faite dans un contexte où l’unité du Cameroun est mise à rude épreuve par la crise dite anglophone.

Je connais très bien la façon de penser des anglophones. Ils sont parfois rugueux et nerveux, mais je sais m’adapter à tous les types de mentalité

Déclenchée en fin 2016, cette crise est née des manifestations initiées par des ressortissants des régions camerounaises de l’ouest d’expression anglaise pour dénoncer « les discriminations de toutes sortes » de la part du gouvernement central.

Or, les restrictions de libertés, les arrestations ou les dialogues initiés par le gouvernement n’ont aidé qu’à la radicalisation des indépendantistes qui, agissant aujourd’hui au nom de la prétendue « République d’Ambazonie» dont la proclamation a échoué en octobre dernier, défient par des actes frisant le terrorisme comme les enlèvements et assassinats des éléments de la force publique. Et la crise ne fait que s’enliser au fil des jours.

Pourtant, Samuel Eto’o estime apporter une solution consensuelle et durable à la crise anglophone s’il est élu président de la République en octobre prochain. Son atout ? Sa capacité d’adaptation au tempérament du monde anglophone. « J’ai passé une année à Londres quand j’étais à Chelsea. Je connais très bien la façon de penser des anglophones. Ils sont parfois rugueux et nerveux, mais je sais m’adapter à tous les types de mentalité – ma carrière le prouve. Où que je me situe sur un terrain, j’ai une grande faculté d’adaptation. Quand on a joué avec John Terry, ce ne sont pas quelques milices séparatistes qui peuvent vous effrayer », a-t-il expliqué à JA.