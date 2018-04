Boxe : Joshua l'emporte aux points, face à Parker

Le Britannique Anthony Joshua a fait un pas de plus pour devenir le champion incontesté du monde des poids lourds, samedi, après avoir battu le Néo-Zélandais Joseph Parker sur une décision unanime aux points, dans leur combat pour l’unification du titre.

Le champion olympique de 2012, obligé pour la première fois de sa carrière à combattre jusqu‘à 12 rounds, auteurs de 20 précédents KO, a ajouté la ceinture WBO de Parker à ses propres titres WBA, IBF et IBO.

“C’est difficile quand quelqu’un arrive et recule beaucoup de temps et ainsi de suite, mais l’histoire a été faite ; Joseph (Parker) a joué un rôle important dans tout cela. Tout son camp aussi et je suis honoré d’avoir partagé le ring avec lui. Et ce qui est intéressant, c’est que Joseph n’abandonnera pas maintenant, vous voyez ce que je veux dire. Il est encore jeune, compétitif, et j’ai l’impression que nous verrons souvent Joseph Parker. Mais, comme vous l’avez dit, je pense que ce soir, j‘étais plus concentré, plus discipliné, et j’ai exécuté la bonne tactique. J‘étais le meilleur homme, il me semble “, a fait entendre Anthony Joshua lors d’une conférence de presse, après le combat.

Les deux combattants sont entrés dans le ring invaincu, avec Joshua pesant plus que son adversaire et avec une portée de coups plus longue.

Si certains s’attendaient à un KO précoce, cela n’a pas été le cas, même si on pouvait dire que Joshua avait contrôlé la plupart des 12 rounds en utilisant son jeu de jambes et ses crochets du gauche pour donner plus d’effet.