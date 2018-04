Affaire Khalifa Sall : un proche du président de la République dénonce une justice « instrumentalisée »

Qui l’eût cru ? Jugé proche du président Macky Sall, Abdoulaye Bathily s’indigne pourtant lui aussi de la condamnation vendredi dernier à 5 ans d’emprisonnement ferme de l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall.

L’annonce a été faite ce dimanche par des médias sénégalais dont certains disent avoir interviewé l’actuel médiateur de l’Organisation des Nations unies. Lequel n’a pas cherché à utiliser des formules diplomatiques pour dénoncer le caractère « politique » du procès. “Il est clair que c’est un procès politique. Dès le départ, je l’ai senti comme ça. Je me suis renseigné à différents niveaux. Les péripéties montrent que c’est un procès politique. La justice comme tous les métiers a des brebis galeuses et très souvent dans une lutte politique, les pouvoirs politiques instrumentalisent la justice. Je l’ai dit à Abdou Diouf, à Abdoulaye Wade, quand il a commencé ses dérives », a expliqué Abdoulaye Bathily au site leral.net. Et de conclure : « La justice a été instrumentalisée pour condamner Khalifa Sall ».

#kebetu | Abdoulaye Bathlily brise le silence: “La justice a été instrumentalisée pour condamner Khalifa Sall” Abdoulaye Bathily a gardé sa liberté de ton, malgré ses accointances avec le régime de Macky Sall. Le médiateur de l’Organisation… | #senegal https://t.co/e8sOdVR2ef pic.twitter.com/86×4Byxr1Z — leralpointnet (@leralpointnet) 1 avril 2018

Si Khalifa Sall est en prison, c’est parce qu’il aurait été reconnu coupable d’un détournement présumé de 2,8 millions d’euros entre 2011 et 2015. Mais, son sort n’est pas encore définitivement scellé puisque ses avocats ont fait appel du verdict du tribunal correctionnel de Dakar.