[Photos] Nigeria : Buhari Naomi Campbell mutuellement importants ?

Qui dit que la politique est incompatible avec le showbiz ? En tout cas pas Muhammadu Buhari. Le chef de l’Etat nigérian a posé hier en photo pour l‘éternité bien entendu, avec la célèbre actrice et mannequin britannique Naomi Campbell. C‘était à l’occasion du lancement des travaux de construction des logements sociaux dénommé Eko Atlantic.

De son côté, Campbell, âgée de 47 ans, était à Lagos pour des affaires liées à la mode. Elle n’a pas toutefois hésité à faire part de son plaisir d’avoir posé avec le le président Buhari. « Ça a été un plaisir de rencontrer son Excellence le président de la République fédérale du Nigeria, Muhammad Buhari au lancement de Eko Atlantic », peut-on lire sur le tweet de Naomi.

Collaborateur du président, Bashir Ahmad, s’est fait un point d’honneur de tweeter afin d’anticiper les réactions « négatives », car sur les réseaux sociaux ces photos commençaient à faire le buzz.