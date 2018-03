Tunisie : l'OCDE pour l'amélioration du climat des affaires

L’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a exhorté la Tunisie à améliorer son climat des affaires . Elle cible notamment la réduction des formalités administratives pour attirer davantage d’investissements et stimuler la croissance économique.

Dans sa première étude économique sur la Tunisie, l’OCDE a noté que malgré les progrès réalisés sur divers fronts, la réglementation, la bureaucratie et le manque de services logistiques entravaient les investissements du secteur privé.

Les défis

«Ici, les grands défis sont la situation fiscale que tout le monde connaît souligne Alvaro Pereira, économiste en chef à l’OCDE. Il est très important de faire attention aux barrières fiscales, mais la chose la plus importante à faire, comme je l’ai dit, est la réforme de la concurrence” insiste-il.

(..) le coût de la non réforme est beaucoup plus élevé aujourd'hui. "

La Tunisie a entrepris des réformes économiques convenues avec le Fonds monétaire international (FMI), pour obtenir des prêts afin de réduire son déficit budgétaire et de redresser son économie.

L’avantage des réformes

“Pour nous, ce rapport identifie un certain nombre de vues que nous partageons, en particulier les grandes réformes des finances publiques, qui sont très importantes pour nous, explique Zied Ladhari e ministre tunisien pourle développment, l’investissement et la coopération internationale. Comme le souligne le chef du gouvernement, le coût de la non réforme est beaucoup plus élevé aujourd’hui. “

L’OCDE prévoit une croissance économique de 2,8% en 2018, à peu près conforme aux estimations du gouvernement tunisien, qui projette 3,4% en 2019.