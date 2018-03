Des migrants africains détenus coincés dans un Yémen en guerre

Près de 650 migrants africains sont temporairement détenus dans un centre de détention au sud du Yemen.

Anxieux et affamés, ces migrants sont pour la plupart originaire des pays pauvres de la corne de l’Afrique.

Ils ont effectué le voyage vers le Yemen, pays pauvre en proie à une guerre, dans le but de trouver du travail dans les riches États arabes du Golfe.

Au lieu de cela, ils ont été capturés et détenus par les autorités yéménites qui leur ont interdit de quitter leur prison de fortune.

Par ailleurs, les conditions de détention dans ces centres sont alarmantes. Il y a quelques jours, les autorités ont cessé de distribuer la nourriture et les fournitures de bases à ces migrants.

“J’ai quitté Djibouti pour travailler. Ils nous donnaient de petites quantités de nourriture. S’il n’y pas plus de nourriture, nous mourrons”, déplore un migrant qui a choisi de rester anonyme.

De son côté, le ministère de l’Intérieur a annoncé le déménagement du centre vers un autre endroit pour améliorer les conditions des migrants en attendant leur expulsion.

Le Yémen, le pays le plus pauvre de la péninsule arabique, est depuis longtemps un point de transit pour les migrants et les réfugiés d’Afrique de l’Est, dont beaucoup fuient la faim et la violence.