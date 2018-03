Classement 2018 : l’Île Maurice en tête des pays les plus heureux en Afrique

Le classement 2018 des pays les heureux en Afrique est connu. En tête de peloton, l’Île Maurice dans cette bourse de valeur du World Happiness Report réalisé par l’ONU.

Comme chaque année, John F. Helliwell, Richard Layard et Jeffrey D. Sachs ont dévoilé leur Word Happiness Report pour déterminer les pays les plus heureux en Afrique. L’objectif de leur étude annuelle est de fournir un outil supplémentaire aux gouvernements, aux milieux d’affaires et à la société civile pour améliorer le bien-être de leurs pays.

Ainsi dans le tiercé de tête en Afrique, l’Île Maurice caracole au sommet de ce classement en arrachant la première place à l’Algérie qui s’est encore fait devancer par la Libye. Les auteurs du rapport notent que le classement de l‘île Maurice est en grande partie dû à sa forte tradition démocratique et la volonté du gouvernement de lutter contre la corruption.

Pour compléter le top 10 de cette liste indicative sur la qualité de vie sur le continent, on retrouve le Maroc, le Nigeria, la Somalie, le Cameroun, le Gabon, l’Afrique du Sud et la Côte d’Ivoire qui a fait un bond spectaculaire en quittant la 23e position pour la 10e place. En queue de ce classement, on retrouve le Soudan du Sud, la Centrafrique et le Burundi la 44e place en tant que bon dernier.

À l‘échelle mondiale, c’est la Finlande qui se classe première. Elle devance ainsi la Norvège, première du classement l’an dernier. Le Danemark, l’Islande, la Suisse, les Pays-Bas, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Suède et l’Australie complète le top mondial.

Créé en 2012, le World Happiness Report classe 156 pays selon leur niveau de bonheur et 117 selon le niveau de bonheur des immigrés. Le rapport prend en compte des critères comme la compassion, la liberté, la générosité, l’honnêteté ou encore la santé.Les chercheurs interrogent un panel d’environ 1000 personnes sur la perception de leur qualité de vie, qu’ils doivent noter sur une échelle de 1 à 10.