Théâtre : une pièce rend hommage au féminisme de Thomas Sankara

« Thomas Sankara était un féministe ». C’est le titre d’une pièce de théâtre écrite par l’actrice londonnienne Shereener Browne. La pièce va être jouée à Londres, rapporte le site de BBC. « Plus de 30 ans après sa disparition, Thomas Sankara continue de séduire », écrit l’organe anglais sur sa page Twitter en soulignant l‘étonnant parcours de l’ancien président du Burkina Faso.

Plus de 30 ans après sa disparition,Thomas #Sankara continue de séduire. À #Londres, une pièce de #théâtre revient sur son étonnant parcours. #féminisme pic.twitter.com/3KRy4JMo3g — BBC News Afrique (@bbcafrique) 29 mars 2018

Un parcours marqué par la lutte pour l’intégrité des Burkinabès, mais aussi pour l‘émancipation de la femme. Son livre “L’émancipation des femmes et la libération de l’Afrique” publié à titre posthume aux éditions Pathfinder, en 1990 est un véritable plaidoyer et une vision au service des femmes victimes des marginalisations de toutes sortes de la part des hommes. « Un être aussi opprimé soit-il, trouvera un autre être à opprimer : sa femme », avait coutume de dire Sankara.

Combat contre le sexisme, égalité entre l’homme et la femme devant la loi et dans les institutions, lutte contre les préjugés sexistes, …. Durant son règne de 4 ans (1983-1987), Sankara s’est plié en dix pour aménager une confortable place pour la femme dans un monde marqué par des siècles de phallocratie et de masochisme.

« Je parle au nom des femmes du monde entier, qui souffrent d’un système d’exploitation imposé par les mâles. Pour ce qui nous concerne, nous sommes prêts à accueillir toutes les suggestions du monde entier, nous permettant de parvenir à l’épanouissement total de la femme burkinabè. En retour, nous donnons en partage à tous les pays, l’expérience positive que nous entreprenons avec des femmes désormais présentes à tous les échelons de l’appareil de l’État et de la vie sociale au Burkina Faso ».

En jouant « Thomas Sankara était un féministe » Shereener Browne et les autres acteurs voudraient ainsi allonger la longue liste des hommages rendus jusqu’ici à Thomas Sankara non seulement pour la libération de l’Afrique, mais, aussi pour son indubitable féminisme.

Qui sait ce que le combat de Sankara aurait apporté à l’humanité s’il était encore en vie ? Malheureusement, ceux qui l’ont froidement assassiné le 15 octobre 1987 n’y ont pas songé. Ils ont seulement pensé à étancher leur irrépressible soif de sang.