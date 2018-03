RDC : hausse des revenus miniers [Business Africa]

En République Démocratique du Congo les revenus miniers ont doublé en 2017

La raison la multiplication des exportations du cuivre et du cobalt. Les revenus du secteur minier ont atteint 35,6% tandis ceux du secteur pétrolier et gazier ont atteint 103%, selon les données du ministère des Finances. Jean David Mihamle et Amelia Nakitimbo avec les détails.