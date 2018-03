Quand le #DrogbaChallenge fait sensation sur les réseaux sociaux

Le #DrogbaChallenge bat le record sur la toile depuis le mois de février. En guise d’hommage à Didier Drogba, l’icône du football ivoirien et africain, Afro B a lancé un défi de danse sous le hashtag #DrogbaChallenge sur sa chanson « Joanna ».

Le hashtag en question fait danser depuis quelques semaines sur le web. Des danseurs professionnels et amateurs à travers le monde entier publient sur Twitter, Instagram ou encore Facebook des images et vidéos de leur prestation sur la chanson « Joanna » du DJ Afro B.

#DrogbaChallenge ?? (Ignore my voice in the background) pic.twitter.com/40wuunUPkQ — Drogba (Joanna) Out Now ?? (@AfroB_) 17 février 2018

Serena Williams I see u ???? #DrogbaChallenge pic.twitter.com/ozsVodw0nS — Drogba (Joanna) Out Now ?? (@AfroB_) 11 mars 2018

This made me happy ❤️?? Africa I’m coming to you soon. #DrogbaChallenge pic.twitter.com/k0Zg5JosTV — Drogba (Joanna) Out Now ?? (@AfroB_) 7 mars 2018

Londonien d’origine ivoirienne, Afro B, de son vrai nom Ross-Emmanuel Bayeto, se présente comme le pionnier de l’afrowave, un style musical qui mélange afrobeat, dancehall, reggae et rap. DJ Afro B raconte qu’au départ de cette compétition, il s’est laissé séduit par des démos d’élèves d’un lycée de Londres qu’il a filmé en train de danser. Le tube « Joanna » cumule plus d’un million de vues sur Youtube.