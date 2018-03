Le Africa CEO forum récompense les leaders du continent [Business Africa]

Africa CEO Forum

Les dirigeants africains dont les stratégies et les performances contribuent à la croissance de l’Afrique, ont été récompensés lors de l’Africa CEO Forum qui s’est achevé à Abidjan. C’est le plus grand rassemblement du secteur privé africain au monde, il offre aux experts et aux politiciens la possibilité de discuter de stratégies pour accélérer le développement du continent.

Dette en Ouganda

Pour la Banque d’Ouganda la hausse des coûts et services du pays pourrait affecter la croissance économique avec la réduction des investissements publics. Au cours de la dernière décennie, le gouvernement a augmenté ses emprunts, principalement en provenance de la Chine, pour financer des projets d’infrastructure, notamment des routes, des centrales électriques, les câbles des fibres optiques et des aéroports. Selon la banque centrale la dette représente un risque , et pourrait empêcher le pays d’obtenir des obligations de dette extérieure , Armelle Nga et Victor Muisyo