Éthiopie : les conseils d'Herman Cohen au nouveau Premier ministre

Pour l’ancien secrétaire d’Etat adjoint des Etats-Unis pour l’Afrique, Abiy Ahmed doit mettre en œuvre des réformes démocratiques les plus audacieuses afin de mettre en échec les extrémistes du pouvoir. Tant le climat politique éthiopien y oblige.

« La communauté internationale est avec vous ». Ainsi parlait hier dans un tweet, Herman Cohen à Abiy Ahmed, le nouveau Premier ministre éthiopien élu mardi par le parti au pouvoir, le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens (EPRDF).

Et de poursuivre : “ Ne soyez pas réticents à prendre des mesures audacieuses pour une réforme démocratique, les monopoles politico-économiques du TPLF se sont révélés être des fraudes et ne pourront pas vous retenir”.

TPLF power monopolists must understand: continuation of current tensions will stymie investment, expand violence, & worsen food shortages. They should organize national reconciliation conference to create new, inclusive political dispensation. Time is running out. #Ethiopia — Herman J. Cohen (@CohenOnAfrica) March 27, 2018

#Ethiopia‘s claim that #Eritrea is contributing to violent instability in Ethiopia is false. All instability in Ethiopia is self-inflicted by a minority kleptocratic régime. — Herman J. Cohen (@CohenOnAfrica) March 19, 2018

Des encouragements qui semblent à la mesure du contexte dans lequel le quadragénaire a été élevé au poste de Premier ministre. Notamment la démission surprise en février dernier du Premier ministre Hailemariam, sous pression au sein de la coalition au pouvoir et emporté par une crise politique marquée par des manifestations antigouvernementales sans précédent depuis un quart de siècle dans le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique après le Nigeria et l‘Égypte.

Un contexte qui impose des mesures concrètes, mais aussi et surtout courageuses, car la paix et la stabilité de l’ Éthiopie en dépendent.

Universitaire et ancien officier militaire Abiy, a déjà occupé le poste de ministre d‘État. Il a été élu chef de l’Organisation démocratique des peuples oromo (OPDO) il y a quelques mois.

Après avoir été élu président de l’EPRDF, il attend l’approbation du conseil du parti et la ratification par le Parlement pour prendre officiellement ses fonctions de Premier ministre.

Bien qu’ayant pris sa retraite, Cohen commente régulièrement les événements politiques du continent. Comme au Cameroun, en RDC, au Kenya ou au Togo.