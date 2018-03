Cameroun : le procès de sept manifestants anglophones renvoyé au 13 avril

Le célèbre animateur de radio, Mancho Bibixy et ses coaccusés doivent encore attendre jusqu’au 13 avril pour connaître leur sort. C’est en effet la nouvelle date que vient de fixer le tribunal militaire de Yaoundé à l’issue de l’audience de ce jeudi.

The case pitting Mancho Bibixy and Co adjourned to April 13th for deliberation on the request of State Prosecutor.

Barristers Simh Emmanuel, Louiza Songwe, Dorcas, Bindze Eric , Honoratus Ndi and Felix Agbor Nkongho were in court to defend them.

