Zimbabwe : vers l'extension du réseau hydroélectrique

Le Zimbabwe en passe de connaître ce que l’on pourrait appeler véritable révolution énergétique. C’est en tout cas l’ambition que nourrit le président Emmerson Mnangagwa cité par People’s Daily sur sa page Twitter.

Selon le quotidien chinois, il s’agit de l’extension du barrage de Kariba non loin de la ville du même nom au nord-ouest sur le fleuve Zambèze, à la frontière zambienne. Une entreprise qui devrait être réalisée par Sinohydro, une société chinoise. Le coût du projet est pour l’instant estimé à 533 millions de dollars.

#Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa on Wed commissioned the $533M Kariba South Hydropower expansion project by #China‘s hydro power engineering and construction firm Sinohydro, arguably the country’s biggest power development project since independence in 1980. pic.twitter.com/ANlsGKg013