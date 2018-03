Vitalité renouvelée des relations sino-africaines [Chronique Business]

Dans cette chronique Business, William Bayiha note la vitalité des relations entre l’Afrique et la Chine.

Après la récente visite du président camerounais Paul Biya en Chine et aux déclarations du chef de l‘État béninois Patrice Talon qui affirme vouloir déposséder le groupe Bolloré et son concurrent Pétrolin du projet de la construction du chemin de fer entre le Bénin et le Niger.

Deux faits qui font suite aux déclarations de l’ancien secrétaire d‘État américain Rex Tillerson sur les pratiques prédatrices dans les relations sino-africaines.