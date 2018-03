USA : découvrete d'un nouvel organe humain

Le plus grand organe humain peut simplement avoir été trouvé. Un groupe de scientifiques affirme avoir découvert un nouvel espace rempli de liquide à l’intérieur des tissus humains.

Connu sous le nom “interstitium”, l’espace se trouve partout dans le corps, sous la peau et entre les organes. Il entoure les artères, les muscles, les voies digestives et urinaires, dans une couche longtemps considérée comme un tissu conjonctif dense.

«En termes de taille, nous parlons de 20% du volume de liquide du corps, ce qui en ferait le plus grand organe, soit environ 10 litres de liquide.” explique Neil Theise, médecin et professeur de pathologie à l‘école de médecine de l’université de New York.

La découverte révolutionnaire du nouvel organe permettait de résoudre de vieux mystères. Par exemple, les scientifiques savaient toujours que 20% des fluides corporels manquaient dans un décompte total, entre le sang, la lymphe, le sérum et d’autres fluides corporels.

Les scientifiques disent que cela pourrait expliquer comment les fluides interconnectés répandent les cellules cancéreuses à travers le corps humain. La compréhension de l’interstitium pourrait également aider les chercheurs à lutter contre le cancer.