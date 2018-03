Nigeria : jour férié à Lagos pour honorer Buhari

Le gouvernement de l’Etat de Lagos, a déclaré le jeudi 29 mars un jour férié en raison de la visite imminente du président Muhammadu Buhari.

Ils pourront dormir aussi longtemps qu’ils le voudront le jeudi 29 mars. La journée a été déclarée fériée par les autorités nigérianes. “Il est question de permettre aux Lagosiens de venir en masse accueillir le président Muhammadu Buhari, qui effectue une visite historique de deux jours dans l’Etat de Lagos”, indique un communiqué du gouvernement de l’Etat de Lagos.

À cet effet, les principales routes de la capitale économique du Nigeria seront également fermées à la circulation exception faite aux véhicules en situation d’urgence comme les ambulances.

Le chef de la police de l’Etat de Lagos, Imohimi Edgal, a révélé que le président assistera à un colloque marquant le 66e anniversaire de Asiwaju Bola Tinubu, leader national du parti APC au pouvoir.

Buhari devrait également procéder au lancement des travaux de construction du projet de port en eau profonde de Lekki. Ce, avant de visiter l’Eko Atlantic City et inaugurera le terminal de bus d’Ikeja.

Quant aux éventuelles menaces sécuritaires, la police se veut confiante et rassurante. « Les engagements de sécurité sont en bonne voie, car nous travaillons avec le Corps fédéral de sécurité routière, la marine nigériane, le Corps de sécurité et de protection civile du Nigeria, l’Autorité de gestion du trafic de Lagos et l’Agence de gestion des urgences de Lagos », s’est félicité le chef de la police.