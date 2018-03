L'urgence des financements pour la science

Le financement a été souligné comme un élément essentiel pour le progrès de la science et de la technologie en Afrique.

Lors du Next Einstein Forum 2018 qui s’est terminé ce 28 mars à Kigali, au Rwanda, les experts ont plaidé en faveur d’un réel engagement des acteurs de l’industrie pour stimuler le développement scientifique.

Les dirigeants rwandais et sénégalais, qui ont manifesté un intérêt individuel pour le progrès technologique, ont réitéré les mêmes sentiments lors d’une délibération du panel présidentiel sur l‘établissement des bases d’une économie fondée sur la connaissance.

Nous perdrons si nous ne soutenons pas la science

“Je veux voir des AIMS dans chaque partie du continent, et ce forum devrait aussi devenir le forum le plus important du continent a souligné le président sénégalais Macky Sall. Ce forum ne devrait pas avoir lieu tous les deux ans mais tous les ans, parce qu’il y a beaucoup d’intérêt. Les scientifiques doivent également obtenir un soutien financier de l‘État, des fondations et du secteur privé, ce que je veux pour l’Afrique.”

Le président rwandais a aussi souligné son engagement à soutenir la science.

“Nous continuerons à faire de notre mieux et investirons notre temps, notre énergie et notre politique dans ce domaine pour faire en sorte qu’il y ait toujours une place pour la science et même si vous ne le faites pas, elle a sa place. Nous perdrons si nous ne soutenons pas cela .» a insisté Pau Kagame.

Lancé en 2013, le Next Einstein Forum (NEF) est une initiative de l’Institut Africain des Sciences Mathématiques qui travaille à connecter la science, la société et la politique en Afrique et dans le reste du monde.

Les boursiers exceptionnels des programmes ont été récompensés pour leurs travaux de promotion de la science et de la technologie dans leurs pays respectifs sur le continent.

Le Kenya accueillera le prochain forum Einstein en 2020.