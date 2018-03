Ghana : un membre de l'opposition accusé de "trahison"

Le secrétaire général adjoint du principal parti d’opposition du Ghana, le National Democratic Congress, a été arrêté mardi pour ses propos critiques sur les antennes d’une radio locale.

M.Anyidoho aurait appelé à un “coup d’Etat civil” lundi concernant l’accord militaire controversé entre le Ghana et les Etats-Unis adopté au Parlement.

Dans un communiqué, le ministre de l’Information, Mustapha Abdul-Hamid, a qualifié ces propos de “trahison”.

“actuellement, il est en état d’arrestation sur la base des remarques qu’il a faites au sujet de cet accord et nous venons juste de commencer les enquêtes et, quel que soit le résultat, nous le ferons savoir au public” a declaré la Directrice de la Police Dcop Maame Yaa Tiwaah Addo-Danquah.

Dans une interview accordée à Africanews, Victor Adawudu, l’avocat de M. Anyidoho, a déclaré que même si la police a refusé mercredi leur demande de libération sous caution, ils sont prêts pour le procès.

“Nous avons demandé que la caution lui soit accordée, la police a dit qu’ils étaient en discussion donc il est toujours en détention. Qu’il s’agisse d’aller au tribunal ou non … Cela ne veut pas dire que nous ignorons la loi et le fonctionnement de la police. Les options qu’ils ont, le procès ou la liberté sous caution. Et vous connaissez la constitution du Ghana, la constitution de 1992 donne à la police ou aux forces de sécurité de détenir quelqu’un pendant 48 heures. Si vous n’accédez pas à la mise en liberté sous caution, alors vous devez aller jusqu’au procès, c’est l’enjeu des prochaines heures. Nous sommes prêts à aller plaider devant le juge “.

L’accord, approuvé le 23 mars par le gouvernement du président Nana Akufo-Addo, est vivement critiqué par l’opposition qui dénonce une “atteinte à la souveraineté” du pays.

Les Etats-Unis et le Ghana ont démenti les rumeurs d’une installation des bases militaires américaines dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.