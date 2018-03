Afrique : plus de la moitié de mammifères et oiseaux pourrait disparaître à l'horizon 2100 (chercheurs)

La faune africaine en péril. C’est l’alerte donnée par la Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) à travers une étude publiée à l’issue de sa sixième session organisée le 23 mars dernier à Medellin dans le centre de la Colombie.

Une étude qui augure une extinction apocalyptique de la biodiversité africaine, car « plus de la moitié des espèces d’oiseaux et de mammifères seront perdues d’ici 2100 ». Une menace qui guette aussi les poissons africains.

Et ce qu’il faut beaucoup plus redouter, c’est l’attitude on ne peut plus débonnaire des Africains. Eux-mêmes qui, à la recherche de prétendus contrats gagnant-gagnant, exposent volontiers leurs ressources naturelles à des partenaires qui, depuis la nuit des temps n’ont ménagé aucun effort pour épuiser leurs propres ressources.

Il est donc temps que l’Afrique s’approprie les mesures anticipatives proposées par les experts. Le cas de la création d’aires protégées, la restauration des zones dégradées et le développement de l’agriculture durable.