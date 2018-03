RDC : libération de 27 otages d'un groupe armé au sud-kivu

Soulagement pour les agents du parc national de Kahuzi-Biega situé à l’ouest du lac Kivu près de Bukavu en République démocratique du Congo.

Ils ont été libérés vendredi et remis aux forces armées de la RDC. Ils avaient été kidnappés début mars par les miliciens Raïa Mutomboki Kazimoto.

Nous avons été arrêtés, ligotés, dévalisés complètement et ça nous pris trois semaines, on était dans la forêt, mais gloire à Dieu parce que nous arrivons être libérés a déclaré un des otages.

Nous avons été arrêtés, ligotés, dévalisés complètement et ça nous pris trois semaines, on était dans la forêt, mais gloire à Dieu parce que nous arrivons être libérés

Selon sources locales, les miliciens ont accepté de relâcher leurs otages suite à la médiation d’une délégation conduite par le Comité international de la Croix-Rouge. Les sources militaires confirment la nouvelle et précisent avoir choisi le dialogue et la négociation. L’objectif étant d’épargner les vies des otages.

Le gouvernement provincial se décide en première position de tout faire pour mettre fin à l’insécurité, vous vous rendrez compte qu’a Shabunda y a les Forces armées de la RDC qui sont là, si on leur demande d’appuyer ou d’utiliser la force, il le ferai, mais nous sommes en train d’évoluer progressivement maintenant que nous avons terminé avec Fizi le chef de l’Etat est en train de voir comment passer dans un autre territoire, du côté d’Uvira et progressivement, on finira par mettre fin à ces groupes armés a expliqué Hilaire Kasusa Kikobya le Vice-gouverneur du Sud-Kivu.

Le parc a été créé en 1970 et a été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1980. Il couvre une vaste étendue de forêt tropicale primaire et est dominé par deux volcans éteints, le Kahuzi et le Biega. Entre 2 100 et 2 400 m d’altitude, vit l’une des dernières populations de gorilles de montagne.