RDC : les femmes victimes de vols et de violences sexuelles

En RDC, des milliers de civils subissent un regain des violences et des viols dans les villages du Kivu depuis plus d’un an, menacés par des hommes qui n’hésitent pas à se servir de leurs armes contre une population vulnérable.

Pour des raisons obscures, plusieurs personnes ont fait les frais de ces violences notamment cette femme qui a été abusée sexuellement.

“Les assaillants se sont introduits dans la maison. J’ai vu des hutus entrer dans la maison. En arrivant, ils m’ont violé devant le père de mes enfants. La deuxième fois, j‘étais dans la maison, il y avait du bruit dehors. Quand je suis sorti voir ce qui se passait dehors, ils m’ont poussé de force. Ils m’ont violé devant mon enfant et ils disaient à mon enfant de regarder” explique Claudiane, victime de deux viols dans le Sud-Kivu.

La plupart des victimes se font suivre à l’hôpital de Panzi à Bukavu dirigé par le célèbre gynécologue – obstétricien Denis Mukwege , surnommé “l’homme qui répare les femmes” et évalue le nombre de ces victimes.

“En 2015, on avait observé une diminution sensible des violences sexuelles, des patientes qui se présentaient à l’hôpital. Malheureusement, depuis fin 2016, et 2017, là vraiment, c’est une augmentation remarquable” soutient Denis Mukwege, gynécologue, directeur de l’hôpital de Panzi-Bukavu.

La protection des civils représente la priorité des Nations unies, qui renouvellent mardi le mandat de leur force en RDC, la plus importante au monde avec quelque 16.000 militaires, sur fond de tensions politique, sécuritaire et humanitaire en plein processus électoral.