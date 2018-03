Prix L'Oréal-UNESCO pour les femmes et la science 2018 : une Chinoise lauréate

La scientifique chinoise Zhang Miman a remporté le prix L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la science cette année, pour ses découvertes pionnières sur l‘évolution des vertébrés aquatiques sur le terre ferme. La cérémonie de remise de prix a eu lieu ce jeudi, au siège de l’UNESCO, à Paris.

La dame de 82 ans, membre de l’Académie des Sciences de Chine (CAS) a été honorée pour “son travail de pionnier sur les archives fossiles menant à des idées sur la façon dont les vertébrés aquatiques se sont adaptés à la vie sur terre”.

Zhang Miman est professeure à l’Institut de paléontologie des vertébrés et de paléoanthropologie de la CAS à Beijing.

Ses réalisations ont offert à la Chine l’opportunité de s‘établir dans le domaine de la paléontologie et de développer un environnement de recherche dynamique, qui donne naissance à de nouvelles générations de scientifiques éminents, selon les initiateurs de ce prix.

La lauréate s’est dit “très honorée” de recevoir le prix de cette année, rendant hommage aux efforts de ses partenaires du monde entier, y compris es instructeurs russes et suédois qui l’ont aidée au début de sa carrière il y a six décennies.

“Je tiens à remercier tous mes collègues, ceux d’avant et d’aujourd’hui, en Chine et ailleurs, pour leur aide pendant des années, et je tiens également à remercier ma famille pour son soutien au fil des ans”, a dit la scientifique lors de son discours face au public présent, après avoir reçu son prix.

Quatre autres scientifiques ont été honorés cette année. Il s’agit de Heather Zar d’Afrique du Sud, Caroline Dean d’Angleterre, Amy Austin d’Argentine et Janet Rossant du Canada.

Le Prix L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la science, décerné à cinq chercheurs chaque année, vise à honorer des femmes scientifiques éminentes et à soutenir de jeunes chercheuses prometteuses.

Cette année marque le 20e anniversaire du programme de récompenses. Le Prix L’Oréal-UNESCO pour les femmes et la science est un partenariat de l’UNESCO avec la Fondation L’Oréal.