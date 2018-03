L'Éthiopie a un nouveau Premier ministre (média gouvernemental)

C’est Dr Abiy Ahmed qui aura désormais la charge de conduire l‘équipe gouvernementale en Éthiopie, selon des médias proches du gouvernement.

Selon le FANA Broadcasting Corporate (FBC), un média proche du gouvernement, Abiy Ahmed a été élu ce mardi dans la soirée par le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens (EPRDF).

Mais, aucune information n’a filtré à propos de son adjoint. Abiy Ahmed est le chef du bloc Oromo de l’EPRDF – l’Organisation Démocratique des Peuples Oromo. Il est également le premier Premier ministre de la région d’Oromia – l‘État régional le plus grand et le plus peuplé d‘Éthiopie.

Il succède ainsi à Hailemariam Desalegn qui a démissionné de son poste en mi-février pour « permettre la réalisation des réformes politiques » promises par l’EPRDF début janvier 2018.

Abiy Ahmed accède au pouvoir dans un contexte de crise économique mais surtout politique aigue avec le peuple oromo. Les manifestations antigouvernementales à Oromia et dans la région septentrionale d’Amhara ont ébranlé le pays depuis 2015 jusqu’au début de l’année.