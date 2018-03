Développer les sciences et la technologie en Afrique

Aller au-delà de la simple rhétorique et montrer de réels engagements en faveur de l’avancement de la science et de la technologie. Lors du Next Einstein forum à Kigali, au Rwanda, les gouvernements africains ont été mis au défi d’apporter un changement d‘état d’esprit qui aidera le continent à rattraper son retard dans les avancées technologiques.

“Nous devons faire en sorte que nos gouvernements mettent en place des politiques visant à s’assurer que les filles non seulement restent à l‘école, mais puissent rester à l‘école pour suivre des cours de sciences, de sciences médicales, de comptabilité et d’innovation. Et ce afin que leur avenir soit assuré”, a déclaré Mmamoloko Kubayi-Ngubane la ministre sud-africaine des sciences et technologie lors d’un débat sur le leadership des femmes scientifiques.

Le ministre rwandais de l’Education Eugene Mutimura a rappellé que son pays est actuellement en train de mettre en œuvre des politiques pour promouvoir la science et la technologie et espérait que d’autres pays se joindraient au Rwanda pour conduire cette révolution.

“La trajectoire scientifique et technologique du Rwanda a évolué au fil du temps et je continuerai à partager avec mes collègues dans un dialogue mutuel afin que nous travaillions ensemble pour forger ces partenariats”, a t-il déclaré lors de son discours.

‘’ Le Next Einstein Forum 2018 a également vu le lancement d’un journal en libre accès pour renforcer la visibilité de la recherche par les Africains.

Connu sous le nom de Scientifique Africain, le journal permettra entre autres d’accroître la visibilité des travaux de recherche des Africains et de leur fournir une plate-forme pour qu’ils puissent partager leurs idées avec le r este du monde.