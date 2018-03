Zimbabwe : les ministres et députés présentent leur patrimoine

Emmerson Mnangagwa avait donné le ton de sa nouvelle politique dès son investiture en novembre 2017, ses ministres et députés ont présenté leur patrimoine.

Conformément à un décret destiné à lutter contre la corruption, les ministres et les députés zimbabwéens ont déclaré leur patrimoine au président Emmerson Mnangagwa, selon le journal d‘État The Sunday Mail,

Cette déclaration concerne le patrimoine immobilier, les capitaux investis dans le domaine commercial et les biens mobiliers d’une valeur supérieure à 100,000 dollars américains, décrit la source.

Le but selon le gouvernement est de garantir la réussite de la campagne « le Zimbabwe est prêt à faire des affaires ». À cet effet, la déclaration du patrimoine constitue l’un des outils utilisés par les autorités en place pour gagner la confiance du peuple et des investisseurs étrangers

“Nous devons nous concentrer sur la reconstruction de notre économie, et cela implique de se débarrasser des mauvais comportements et des actes d’indiscipline qui caractérisaient le passé. Les agissements corrompus doivent cesser, et lorsqu’ils se produisent, ils doivent être promptement punis par la justice”, a déclaré Emmerson Mnangagwa dès sa prise de fonction en novembre 2017.

Après avoir reçu la liste des avoirs, le président se garde de donner la suite de ce processus.