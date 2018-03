Le président Sissi a voté au Caire, les bureaux sont ouverts en Égypte [Direct]

Les bureaux de vote ont ouvert lundi à 09H00 (07H00 GMT) en Égypte pour un scrutin présidentiel qui devrait reconduire le président sortant Abdel Fattah Al-Sissi pour un nouveau mandat de quatre ans.

Le président Abdel Fattah Al-Sissi seul favori de ce scrutin a voté dans la capitale le Caire. Tout comme lui, quelques 60 millions d‘électeurs du pays le plus peuplé du monde arabe ont jusqu‘à mercredi pour choisir entre Abdel Fattah Al-Sissi et son unique adversaire, Moussa Mostafa Moussa, un politicien méconnu et soutien notoire du président.

Dans un pays confronté à des attaques jihadistes depuis 2013 et où le groupe Etat islamique (EI) a promis de s’en prendre à des lieux liés aux élections, les opérations de vote sont placées sous haute surveillance.

Des véhicules blindés étaient stationnés dans plusieurs points du Caire. Samedi, deux policiers ont été tués dans un attentat à Alexandrie (nord), deuxième ville du pays.

Les résultats officiels seront proclamés le 2 avril.