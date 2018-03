Nigeria : les écolières de Dapchi retrouvent leurs familles

Elles sont enfin de retour chez elles après une brève rencontre à Abuja avec le président nigérian Muhammadu Buhari.

Les écolières de Dapchi (libérées il y a quelques jours par les djihadistes de Boko Haram) ont enfin pu retrouver leurs familles.

Pour célébrer leur retour, une cérémonie solennelle a été organisée en leur honneur, en présence de hauts fonctionnaires, et de la ministre des affaires étrangères du pays.

“Tout le monde, tous les parents, les enseignants et toute la communauté sont très content, et nous sommes tous heureux. Tout le Nigeria est heureux et nous soutenons tout ce que le gouvernement a fait. Et ce qu’il est en train de faire afin de sécuriser les vies et les biens de tous les Nigérians. Nous prions pour que bientôt les lycéennes de Chibok soient également libérées” explique Khadija Bukar Ibrahim , ministre d‘État aux Affaires étrangères

De leur côté, les combattants de Boko Haram ont averti que les filles libérées ne devraient jamais retourner à l‘école.

Mais ces menaces ne semblent pas décourager la plupart des parents.

“J’ai une fille Hadiza Mai Sale, et une petite-fille Hadiza Ali. Par la grâce de Dieu, je vais les ramener à l‘école. Pparce que je connais l’importance de l‘éducation. Je suis éduqué et je continuerai à éduquer mes enfants” a relaté Mai Sale Gaji , le père d’une écolière kidnappée

L’enlèvement des 110 filles de Dapchi le 19 février a été le plus grand enlèvement de masse depuis que Boko Haram a kidnappé plus de 270 écolières de la ville de Chibok en 2014. Certaines de ces filles sont encore en captivité.