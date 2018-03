Next Eisntein Forum 2018 à Kigali

Le président rwandais Paul Kagame a déploré la place marginale des femmes , dans le monde de la science et de la technologie en Afrique et souligné la nécessité urgente de combler ce gap.

Lors de la cérémonie d’ouverture du rendez-vous mondial Next Einstein Forum 2018 à Kigali la capitale, le président en exercice de l’UA a également invité les dirigeants du continent , à unir leurs forces pour faire avancer la science et la technologie dans une perspective panafricaine.

“L‘écart entre les sexes dans la science est un phénomène mondial, mais ce n’est pas une raison pour l’accepter comme une fatalité a dit Paul Kagame. Quelles que soient les causes, nous devons nous efforcer de combler le fossé, parce que l‘égalité des chances ne sera jamais égale sans un accès égal au savoir.” a renchéri le président rwandais.

Thierry Zomahoun, cofondateur et président du Forum Next Einstein pour sa part a salué l’avènement de cette manifestation sur le continent. ‘’ Nous sommes ici aujourd’hui pour célébrer les contributions de l’Afrique à la science mondiale et nous sommes ici pour célébrer les réalisations de certains des esprits les plus brillants d’Afrique et de l’esprit scientifique…” a-t-il souligné.

“Pour les trois prochains jours et pour la toute première fois sur le continent fait remarquer notre envoyé spécial Ignatius Annor, 1.600 délégués sont réunis au Palais des Congrès de Kigali. Ils examineront les défis auxquels la science et la technologie sont confrontées sur le continent dans l’espoir d’apporter des solutions et des politiques novatrices qui permettront de résoudre les problèmes du continent.”