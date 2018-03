Éthiopie : nouvelles arrestations d'opposants

En Éthiopie le gouvernement continue avec la méthode forte. Dimanche à Addis – Abeba la capitale,la police a encore arrêté 12 personnes pour manifestation non autorisée, a-t-on appris de l’avocat Ameha Mekonnen.

Parmi les personnes arrêtées figurent le journaliste Eskinder Nega et l’homme politique Andualem Arage, tout comme le journaliste Temesgen Desalegn. Ils avaient été libérés en mars , après plus de six années de prison dans le cadre d’une amnistie annoncée en janvier par le Premier ministre .

Befekadu Hailu et Mahlet Fantahun, des blogueurs membres de zone9, un collectif très critique vis-à-vis du gouvernement figurent aussi parmi les personnes arrêtées.

Le gouvernement éthiopien a décrété l‘état d’urgence le mois dernier, le second depuis 2016, après la démission surprise du Premier ministre Hailemariam Desalegn après cinq ans au pouvoir.

Les régions d’Oromia et d’Amhara sont l‘épicentre des manifestations anti-gouvernementales, que le gouvernement reprime à coup de force.