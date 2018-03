Élection présidentielle en Sierra Leone : le deuxième tour fixé au 31 mars

Initialement prévu le 27 mars, le second tour de la présidentielle en Sierra Leone a été renvoyé au 31 mars prochain par la Cour suprême après examen d’une requête de la Commission électorale (NEC).

Fin du suspense sur la date précise du deuxième tour de la présidentielle en Sierra Leone. C’est finalement le samedi 31 mars que les Sierra-Léonais se rendront de nouveau aux urnes pour désigner celui qui présidera aux destinées de leur pays. Ainsi vient d’en décider la Cour suprême sierra-léonaise dans un communiqué rendu public ce lundi. Ce, après avoir rejeté la requête portant report du deuxième tour prévu demain 27 mars.

Et finalement, c’est la Commission nationale électorale (NEC) qui vient d’obtenir gain de cause, car l’institution en charge d’organisation avait auparavant plaidé pour la date du 31 mars dans une requête introduite à la Cour suprême.

