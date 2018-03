Comprendre le colorisme [This is Culture]

Pour faire simple, le colorisme, c’est de penser que plus on a la peau claire, mieux c’est. Et on retrouve cette façon de pensée chez les Noirs aux Etats Unis, en Afrique, en Amérique du sud, etc.

Et pour certains être clair c’est devenu un critère de beauté. Et ça pousse beaucoup de femmes (et certains hommes) à se dépigmenter la peau.

Récemment à la télévision le père de Beyoncé a expliqué que le succès de stars Noires comme Beyoncé, Rihanna ou encore Nicki Minaj était en partie dû au fait qu’elles ont la peau claire.

Ce problème ne date pas d’aujourd’hui et les médias ne sont pas les seules à blâmer pour cela. Dans l’histoire même de l’Afrique le colorisme a joué un rôle important.