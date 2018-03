RDC : Paul Kagamé plaide pour une réponse urgente à la crise

En visite en Ouganda dimanche, le président, Rwandais est revenu sur la situation en République démocratique du Congo.Paul Kagamé pense qu’il est nécessaire de proposer une réponse à la crise multidimensionnelle que connaît ce pays.

Dans cette perspective, Kagamé plaide pour l’analyse du travail accompli par l’ONU en RDC. “Nous devons travailler avec les Nations unies qui sont déjà présentes pour nous dire ce qu’elles font déjà et ce qu’elles font depuis tant d’années. Cela n’a pas donné de bons résultats, que comptent-ils faire d’autre ou que pouvons-nous faire ensemble pour stabiliser la situation en (RD) Congo”, a déclaré le président Rwandais.

Le président en exercice de l’Union africaine plaide pour une réponse plutôt rapide au regard de l’ampleur de la crise, “Nous (Union africaine) essayons de voir et nous devrions peut-être aller plus vite ou en faire plus. Plus vite en tant que région – pouvons-nous trouver un moyen de faire quelque chose qui serait pertinent pour s’attaquer aux problèmes de la RDC tels que nous les connaissons. Nous avons l’intention de le faire.”, a -t-il souligné.

Outre la crise sur la plan politique née du maintien au pouvoir de Joseph Kabila après la fin de son deuxième et dernier mandat, la RDC fait aussi face à une situation sécuritaire et humanitaire difficiles en raison des violences dans les provinces du Kasaï entre autres.