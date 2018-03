Épidémie de listériose : les actions du géant tiger brands en chute

Situation difficile pour le géant sud-africain de l’alimentaire Tiger Brands qui s’efforce de faire face aux conséquences économiques après les dommages causés par la découverte dans l’une de ses industries, d’une bactérie mortelle.

La bactérie de Listeria, responsable de 180 décès, a également infecté 948 personnes depuis janvier 2017, selon l’OMS .

Le cours des actions a chuté de 12 % au cours des quatre dernières semaines, la société ayant mal géré les opérations de désinfection et de rappel. Pour Michael TREHERNE, gestionnaire du portefeuille de VESTACT, le problème perdure depuis plus d’un an.

“Pourquoi leurs tests internes n’ont pas trouvé les niveaux que tout le monde a trouvé, avec des tests plus approfondis. Je pense que c’est là que la société a échoué.’‘

Bien que les retombées financières globales ne réduisent pas trop leurs revenus, la perception publique pourrait être désastreuse à long terme pour la marque.

‘‘L’entreprise est relativement petite en termes d’offre globale de Tiger : elle représente 2 % de leurs bénéfices globaux qui s‘élèvent à 7 % . Cela peut être important parce qu’elle représente 2 %, mais 2 % dans l’ensemble n’est pas énorme. “ A ajouté Michael TREHERNE.

La société doit encore faire face au rappel en cours, aux défis juridiques et à la perception du public, ce qui conduira sans aucun doute à une volatilité à court terme du cours de ses actions.

L’avocat spécialiste des droits de l’Homme Richard SPOOR a en outre déclaré vouloir attaquer l’entreprise dans le cadre d’une Class action, un recours collectif en justice.