Malawi : les agriculteurs luttent contre les ravageurs des cultures, cause de la baisse de la production

Le Malawi connaît pour la deuxième année consécutive, une aggravation de la présence des vers ravageurs qui menace les cultures de maïs. Une épidémie qui a obligé les agriculteurs de Chikwawa au sud-est de Blantyre à lutter en vain pour sauver leurs fragiles cultures.

L‘épidémie de ces légionnaires ravageurs, originaires d’Amérique latine qui ont menacé les cultures en Afrique en 2016, a été causée par une vague de sécheresse persistante.

“Ces vers d’automne ont détruit mon champ de maïs de deux hectares, j’ai essayé de répandre des produits chimiques que j’ai achetés, mais rien de tangible n’a été réalisé. Malheureusement, j’ai dépensé beaucoup d’argent et je ne récolterai rien cette année. “ S’indigne Patricia NTASA, agricultrice.

L’organisme de bienfaisance Catholic Relief Services (CRS) collabore avec les agriculteurs pour essayer des méthodes moins coûteuses pour s’attaquer au ver, comme la pulvérisation à la pulpe des feuilles de margousier ou la plantation de cultures résistantes au ver, comme les patates douces.

‘‘Les services de secours catholiques ciblent 134 000 agriculteurs à Blantyre, Chikwawa et Nsanje. Et nos interventions se concentrent sur la conservation de l’agriculture des arbres. Nous soutenons également les bureaux de l’agriculture avec des pièges aux phéromones afin qu’ils soient utilisés contre les papillons mâles et les systèmes d’alerte précoce, “ explique le spécialiste en agriculture intelligente Micter CHAOLA.

Le réseau des systèmes d’alerte précoce en agriculture, qui lance des alertes au sujet des pénuries alimentaires, a déclaré dans son rapport de février que la sécheresse et l’infestation des ravageurs réduiront de 10 % la récolte de maïs dans la saison 2017/2018 (octobre à avril).

La production de maïs au Malawi durant la saison agricole 2016/2017 s‘élevait à 3,2 millions tonnes.