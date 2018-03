Sénégal : le président Macky Sall appelle à "traquer" les tueurs d'enfants

Le président sénégalais Macky Sall a appelé vendredi à “traquer” les malfaiteurs qui s’attaquent aux enfants et à les traduire devant la justice, après une série d’enlèvements et meurtres d’enfants ayant créé une psychose au Sénégal.

“J’ai appris avec douleur ces rapts d’enfants suivis de meurtres. J’ai déjà donné des instructions les plus fermes” aux forces de sécurité pour “traquer ces malfaiteurs, les traduire devant la justice”, a déclaré Macky Sall sur la radio privée RFM.

“Le Sénégal se mobilisera plus que par le passé pour mettre un terme définitif à ces actes regrettables. C’est ignoble, c’est inacceptable et le Sénégal ne saurait tolérer cela”, a ajouté Macky Sall.

La police a fait état mardi de deux meurtres d’enfants et de cinq tentatives d’enlèvements dans le pays ces derniers jours. Plusieurs autres cas, non confirmés par les autorités, ont été rapportés par la presse locale. Personne n’a encore été arrêté, selon la police.

Le dernier meurtre signalé a eu lieu à Rufisque, près de Dakar, où un enfant de deux ans et demi a été retrouvé mort lundi après plusieurs jours de disparition.

La police a été renforcée en moyens matériels et humains pour faire face à ces enlèvements et meurtres, a déclaré mardi à la presse Abdoulaye Diop, directeur de la Sécurité publique au ministère de l’Intérieur.

Ces meurtres et enlèvements ont créé une psychose dans le pays. Des parents ont affirmé à la presse retenir leurs enfants à la maison malgré plusieurs grèves des enseignants du public ces derniers jours et les vacances scolaires de Pâques qui commencent vendredi.

Une marche est prévue samedi à Dakar à l’initiative du “Collectif Silence on tue nos enfants”, une association de la société civile.

AFP