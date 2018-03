[Photos] Lycéennes de Chibok : Buhari rassure les parents

Le Chef de l’Etat nigérian a rencontré ce vendredi les lycéennes de Dapchi deux jours après leur libération par Boko Haram qui les avait enlevées le 19 février dernier.

Mais, s’il a multiplié tous les superlatifs pour exprimer l’extrême joie qui lui étranglait la gorge, Muhammadu Buhari ne s’est pas empêché de penser aux filles de Chibok. « Alors que les parents des filles Dapchi se réjouissent d’avoir retrouvé leurs enfants, je veux demander à la communauté de Chibok de ne jamais perdre espoir et ne pas céder au désespoir. Nous sommes déterminés comme jamais auparavant, pour ramener nos filles restantes Chibok », peut-on lire sur la page Twitter de la présidence de la République du Nigeria.

“While parents of the Dapchi girls rejoice because of the reunion with their children, I want to appeal to the Chibok Community never to lose hope or to despair. We are determined as never before, to bring back our remaining Chibok daughters.“—PMB pic.twitter.com/BTNrbpcK87