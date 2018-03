G5 Sahel : le Rwanda promet un don d'un million de dollars

Bientôt, un million de dollars de plus dans la tirelire du G5 Sahel. C’est en effet la contribution que le Rwanda entend apporter au bon fonctionnement de la force militaire multinationale destinée à lutter contre le terrorisme dans le Sahel.

L’information a été donnée par « The New Times ». Selon le quotidien rwandais, l’annonce a été faite hier par Paul Kagamé à l’issue des retrouvailles hier à Kigali avec le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat et le président du Niger, Mahamadou Issoufou, secrétaire exécutif du G5 Sahel.

Rwanda donates US $ 1 million to the G5 Sahel joint force that will help in the fight against terrorism and organized crime in the region.



President #Kagame made the announcement during a meeting with Pres. Mahamadou Issoufou of Niger and the Executive Secretary of the G5 Sahel. pic.twitter.com/YU6CjnizKS