Zone de libre-échange en Afrique : l'UE prête à apporter sa contribution

Quelque 24 heures après sa signature, l’accord créant une zone de libre-échange suscite déjà des réactions.

Et c’est l’Union européenne qui vient d’ouvrir le bal, à travers un communiqué conjoint rendue publique ce jeudi par Federica Mogherini, déléguée aux Affaires étrangères de l’Union européenne, Cecilia Malmström commissaire européenne chargée du commerce et Neven Mimica, commissaire européenne chargée du développement et de la coopération internationale.

Trois hautes responsables européennes qui ont salué une décision historique qui symbolise une accélération du processus d’intégration du continent. L’UE entend ainsi apporter sa pierre à l‘édifice afin d’aider à la traduction dans les faits de cet accord. « L’UE est prête à soutenir la mise en œuvre de cette réalisation impressionnante dans l’esprit du partenariat entre l’Union africaine et l’Union européenne et notre déclaration politique commune du Sommet à Abidjan en novembre 2017 », écrit le communiqué.

Mais, la question sera profondément débattue le 23 mai à Bruxelles lors d’une réunion entre l’UE et l’UA promet le document.