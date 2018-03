Vladimir Poutine bientôt en visite au Soudan

Vladimir Poutine, fraîchement réélu à la tête de la Russie a accepté une invitation de son homologue soudanais Omar el-Béchir à se rendre dans ce pays d’Afrique du Nord.

Au cours d’un entretien téléphonique rapporté par l’agence de presse officielle soudanaise SUNA, les deux dirigeants ont convenu de renforcer leurs relations bilatérales et de coopérer davantage sur des projets d’intérêt commun. Le chef de l’Etat russe s’est notamment engagé à investir dans les secteurs de l‘énergie, du pétrole, du gaz et de l’or au Soudan.

“Le président a invité le président russe à se rendre au Soudan et à discuter du développement des relations et de la construction d’un partenariat stratégique, et Poutine a accepté l’invitation”, a déclaré l’agence SUNA qui n’a fourni aucune précision sur la date à laquelle pourrait avoir lieu la visite.

>>> LIRE AUSSI : En tournée africaine, le ministre russe des Affaires étrangères rencontre des ténors de la révolution africaine

Recherché par la Cour pénale internationale (CPI) qui l’accuse de génocide au Darfour et de crime contre l’humanité, Omar el-Béchir tente de diversifier ses partenariats à l’international face au blocus de plusieurs pays occidentaux qui hésitent à collaborer avec lui.

De son côté, la Russie mène une offensive sur le continent où elle espère retrouver son influence et son prestige d’antan alors que la Chine et l’Occident ont désormais pion sur rue. Début mars, le ministre russe des Affaires étrangères Serguei Lavrov a effectué une tournée sur le continent. Tournée qui, coïncidence ou non, s’est tenue presque au même moment que celle de son ancien homologue américain Rex Tillerson.