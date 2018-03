L'Union africaine lance la "plus grande zone de libre-échange au monde" [Business Africa]

La zone de libre-échange continentale est une zone géographique continentale qui vise à conclure un accord commercial global et mutuellement bénéfique entre les États membres couvrant le commerce des marchandises, le commerce des services, l’investissement, les droits de propriété intellectuelle et la politique de la concurrence. des restrictions entre les Etats membres … Mais l’Afrique peut-elle maintenir cet accord pendant longtemps, et quelles pourraient être les lacunes possibles ?