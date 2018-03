Kenya : une foudre aurait tué 6 vaches

Climat apocalyptique à Ng’urwo. La faute à la foudre qui s’est acharnée hier dans ce village du comté de Bomet au Kenya. Si elle n’a pas fait de victimes humaines, la foudre a déversé sa colère sur le bétail de Cornelus Matui qui a perdu 6 vaches sur le champ.

Et la désolation du jeune éleveur semble à la mesure de l’ampleur du désastre : “Mes vaches valaient 70 000 shillings (environ 564 euros) chacune. Je suis maintenant un pauvre homme”.

Lightning strike kills 6 dairy cows in Bomet https://t.co/FjmWtgJEe9 via edaily pic.twitter.com/F8fCdvz3iu 22 mars 2018

Mais Ng’urwo est loin d‘être l’unique localité où la foudre s’acharne sur le bétail. Des témoignages indiquent que très récemment un incident similaire se serait produit dans un village voisin.

Mais difficile pour l’instant d‘établir un lien étroit avec la foudre. Il faut attendre la fin des enquêtes des experts qui devraient arriver sous peu dans la région. “Nous avons envoyé notre équipe vétérinaire pour établir la cause de la mort. Il pourrait s’agir de la foudre, mais aussi de toute autre chose. Il faut que le rapport nous fournisse des renseignements sur ce qui a causé cela”, promet le chef de la police.

Visiblement, la météo ne semble pas clémente avec le Kenya ces derniers temps. Le pays est arrosé depuis plus d’une semaine par de fortes pluies qui ont déjà faits de multiples dégâts matériels et plus de 15 morts.