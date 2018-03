Afrique - Croissance économique : le Ghana au sommet en 2018 [Business Africa]

L’impact de la sécheresse sur l‘économie de l’Afrique du Sud

Une sécheresse historique dans la deuxième plus grande ville d’Afrique du Sud a mis ses vignes en danger et menace maintenant de mettre en péril toute son activité. La sécheresse qui frappe la province devrait réduire la production agricole en général de 20 pour cent en 2018, décimant la récolte de blé et réduisant les exportations de pommes, de raisins et de poires vers l’Europe, selon le gouvernement sud africain.

L‘économie ghanéenne au sommet en 2018

Cette année, le Ghana deviendra l‘économie la plus dynamique du continent pour la première fois en trente ans, succédant à l’Ethiopie et à la Côte d’Ivoire. La croissance économique du pays passerait à 8 % cette année, selon des institutions internationales. Le rendement n’est pas seulement attribué au dynamisme du secteur de la production, ni à la hausse graduelle des prix du pétrole, mais la croissance est principalement liée à la politique budgétaire disciplinée entreprise par le gouvernement.