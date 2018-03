Afrique : animaux en danger et espèces menacées [Travel]

La mort récente du dernier Rhinocéros blanc du Nord nommé Sudan a relancé la question des espèces menacées en Afrique.

Oui, l’Afrique est en effet riche en espèces sauvages, mais en raison de la vision qu’ont certains africains qui les considère comme de simple gibier, de nombreuses espèces rares disparaissent au cours des siècles.

Plusieurs espèces aujourd’hui menacées sont le résultat du braconnage, de la perte de l’habitat naturel résultant de la déforestation. Ces animaux se retirent plus loin dans les régions sauvages qui sont encore disponibles tout en mourant progressivement en raison de la maladie et de la famine.

Avec la mort récente du rhinocéros de 45 ans, Soudan du Conservatoire Ol Pejeta au Kenya, de nombreux experts s’inquiètent de la disparition des animaux.

Le rhinocéros de 45 ans, euthanasié était souffrant et était le dernier mâle de son espèce.

Les chances de perpétuation de l’espèce reposent désormais sur les travaux des scientifiques qui ont prélevé le matériel génétique de Sudan et d’autres rhinocéros blancs du Nord et tentent de développer des techniques de fécondation in vitro.

L’idée est de féconder les œufs prélevés sur plusieurs mâles blancs du Nord, stockés et d’implanter les embryons, qui seront conçus dans l’utérus de femelles rhinocéros blancs du Sud.

Cette procédure traverse les frontières et les chances de réussite sont minces. Toute erreur pourrait entraîner l’extinction de l’espèce.

Actuellement, beaucoup d’animaux comme l‘éléphant d’Afrique, le pingouin, le lion, le guépard, le rhinocéros noir, le chien sauvage africain, l’hippopotame pygmée, le gorille de montagne, le loup éthiopien, l’addax Aka l’antilope blanche sont en danger.