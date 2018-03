Une tradition qui inspirent les jeunes créateurs au Lesotho

Du Symbole culturel aux accessoires de mode, le Lesotho est sublimé par la créativité des jeunes.

Les couvertures brodés de l’artiste Thumisani Tikhiso représentent la marque culturelle de son peuple, les Basotho.

Afin de s’approprier les couvertures, les Basothos tissaient des détails complexes sur les couvertures, qui sont devenus le symbole et la marque nationale du Lesotho.

Ces jeunes créateurs qui révolutionnent leur région à travers leur culture s’inspirent de la riche histoire du Lesotho pour plus de créativité.

“La plupart de nos enfants ne savent pas ce que signifient ces couvertures, alors nous devons aller dans les communautés et leur enseigner notre culture et expliquer le sens de ces couvertures “ a indiqué le créateur Thumisani Tikhiso.

Même si l’artiste Thabo Makheta n’utilise pas la couverture pour sa gamme de manteaux, les motifs Basotho restent au cœur de ses créations.

“J’aime concevoir des choses qui ont une histoire parce que comme ça, ils résistent au temps, ce n’est pas une tendance, et je n’essaie pas de suivre la tendance, je crée des vêtements dans lesquels les gens pourront invertir et porter dans cinq ans “.

Contrairement aux couvertures, un autre jeune créateur utilise les motifs sur les casquettes et les accessoires et affirment être polyvalents et pratiques.

“Je tire mon inspiration des quelques créateurs, j’ai vu ici au Lesotho travailler les vestes, faisant des vestes en s’inspirant des couvertures Basotho, qu’ils comprennent que je ne suis pas dans les couvertures. J’ai donc commencé à apporter quelque chose de cool que tout le monde peut porter, que ce soit en hiver, en été ou tous les jours.”

Les couvertures ont été introduites au Lesotho au milieu des années 1800 avant que le pays ne devienne un protectorat britannique.

Au delà de la mode, les couvertures Basotho ont récemment été mis en vedette dans le célèbre film des studios Marvel “Black Panther”.

Dans le film, les couvertures agissent comme une armure puissante pour une communauté de guerriers.